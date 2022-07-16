Дамаск, 17 июля, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Двое сирийских военнослужащих были ранены в результате обстрела позиций правительственной армии со стороны боевиков в провинции Идлиб в Сирии, заявил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По его словам, один военнослужащий получил ранение в районе населенного пункта Серакаб, а другой — в районе Руайха. Всего за сутки в Идлибской зоне деэскалации террористы совершили 14 обстрелов. Из них число атак в провинции Алеппо составило восемь, а в Идлибе — шесть.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в сирийской провинции Хама подорвался на противотанковой мине гражданский автомобиль. Погибли четверо человек.