Тегеран, , 02:32 — REGNUM США используют иранофобию для создания напряженности на Ближний Восток во время поездки американского президента Джо Байдена по странам региона, говорится в заявлении представителя министерства иностранных дел Ирана Насера Канани.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что Вашингтон уже применял подобный прием, который закончился провалом. 13 июля Джо Байден посетил Израиль. 15 июля он прибыл в Саудовскую Аравию.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Насер Канани заявил, что любой план, предусматривающий расширение присутствия США в Западной Азии, несет лишь рост напряженности и будет провоцировать распространение терроризма.

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