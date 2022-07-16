Тегеран, 17 июля, 2022, 02:32 — ИА Регнум. США используют иранофобию для создания напряженности на Ближний Восток во время поездки американского президента Джо Байдена по странам региона, говорится в заявлении представителя министерства иностранных дел Ирана Насера Канани.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он напомнил, что Вашингтон уже применял подобный прием, который закончился провалом. 13 июля Джо Байден посетил Израиль. 15 июля он прибыл в Саудовскую Аравию.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Насер Канани заявил, что любой план, предусматривающий расширение присутствия США в Западной Азии, несет лишь рост напряженности и будет провоцировать распространение терроризма.