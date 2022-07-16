Москва, 17 июля, 2022, 02:24 — ИА Регнум. У БРИКС есть воля и возможность исправить недочеты глобального управления. Об этом 16 июля сообщила китайская газета Global Times. По мнению автора соответствующей статьи, Запад мыслит недостаточно широко, полагая, что БРИКС рассчитывает стать конкурентом НАТО или G7.

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Между тем, как пишет газета, G7 стала клубом богатых стран, а менталитет НАТО все еще пребывает в ловушке холодной войны.

«И каждый раз, когда G7 пытается устроить шоу для обсуждения общемировых тем, по-настоящему ее волнует только сдерживание Китая и России», — пишет Global Times и напоминает, что БРИКС отличается от западных организаций тем, что в ней существует равноправие между странами-членами.

В то же время, по мнению автора статьи, расширение БРИКС произойдет нескоро, так как организации предстоит выработать соответствующие правила и процедуры.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что страны БРИКС могут создать альтернативную корзину валют.