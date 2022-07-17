Москва, , 02:13 — REGNUM Все экспонаты из Государственного Музейного фонда России, находившиеся на выставках в недружественных странах, благополучно вернулись в страну. Об этом 16 июля сообщил журналистам спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Михаил Швыдкой © Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей»

Как уточнил Швыдкой, на настоящий момент за рубежом остались лишь несколько экспонатов из частных коллекций, которые принадлежат лицам, находящимся под санкциями Евросоюза.

«Осталось только несколько вещей, которые принадлежат частным лицам, находящимся под санкциями Евросоюза. Там идёт серьёзная юридическая проработка. Я думаю, что в конце концов этот вопрос удастся решить, но пока их владельцы находятся под санкциями европейскими — это довольно сложно», — пояснил Швыдкой.

Кроме того, Швыдкой указал, что вывоз музейных экспонатов из России на зарубежные выставки осуществляться не будет как минимум до середины 2023 года. Спецпредставитель президента России отметил, что такое решение было принято, чтобы исключить риски по логистике и страхованию

Напомним, с начала российской спецоперации на Украине в Россию с выставок в Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Испании, Корее, Объединенных Арабских Эмиратах, Нидерландах, Омане, Сербии, Франции, Чехии, Японии вернулись около 1500 экспонатов. Временный вывоз музейных ценностей на выставки за рубеж был приостановлен с 3 марта текущего года до стабилизации обстановки в мире.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербург из Италии вернулись работы художника Василия Кандинского, которые экспонировались на выставке в Ровиго.

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