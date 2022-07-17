Сарасота, США, , 02:05 — REGNUM Тело пожилой женщины было обнаружено в пруду в округе Сарасота американского штата Флорида после того, как она упала в пруд и на нее напали два аллигатора. Об этом сообщили журналистам в офисе окружного шерифа.

Аллигатор JudyC1000

Очевидцы рассказывают, что, оказавшись в воде, она пыталась удержаться на плаву. Причина смерти еще не установлена.

Двоих аллигаторов, которые могли убить эту женщину, уже вывезли из Сарасоты.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в американском штате Южная Каролина аллигатор укусил женщину, которая она прогуливалась с собакой возле своего дома.

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