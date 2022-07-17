Бамако, , 01:40 — REGNUM Шестеро человек погибли в результате нападения неизвестных боевиков на контрольно-пропускной пункт в 70 км к востоку от малийской столицы Бамако, сообщило на своем сайте министерство безопасности Мали.

Мали Fred Marie

Трое погибших являлись сотрудниками сил безопасности страны, а еще трое — гражданскими лицами. Других подробностей случившегося не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля власти Египта объявили, что с 15 августа приостанавливают деятельность своего миротворческого контингента в Мали из-за участившихся случаев нападения на миротворцев в республике.

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