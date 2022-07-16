Бамако, 17 июля, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Шестеро человек погибли в результате нападения неизвестных боевиков на контрольно-пропускной пункт в 70 км к востоку от малийской столицы Бамако, сообщило на своем сайте министерство безопасности Мали.

Fred Marie Мали

Трое погибших являлись сотрудниками сил безопасности страны, а еще трое — гражданскими лицами. Других подробностей случившегося не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля власти Египта объявили, что с 15 августа приостанавливают деятельность своего миротворческого контингента в Мали из-за участившихся случаев нападения на миротворцев в республике.