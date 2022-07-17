Донецк, , 01:36 — REGNUM Кировский район города Донецка, столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) дважды обстреляли украинские боевики с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Об этом 17 июля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что обстрел со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован в 23:55 мск со стороны населённого пункта Марьинка. Киевские боевики обстреляли Кировский район Донецка пятью снарядами калибром 152 мм.

В это же время, в 23:55 мск, был зафиксирован ещё один обстрел со стороны украинских войск с применением РСЗО БМ-21 «Град». Было выпущено десять ракет по Кировскому району Донецка со стороны населённого пункта Невельское.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днём 16 июля украинские боевики выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

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