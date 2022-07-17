Трентон, США, , 01:25 — REGNUM Одномоторный самолет Piper PA-12 потерпел крушение недалеко от аэропорта Парамаунт-Эйр в южной части американского штата Нью-Джерси, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Федеральное авиационное управление США (FAA).

Легкомоторный самолет

В полиции города Миддл Тауншип рассказали журналистам, что пилот воздушного судна, который летел на нем один, погиб. FAA, а также Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB), приступили к расследованию инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля возле аэропорта Керетаро в Мексике разбился самолет Piper PA-31, успевший пролететь после взлета лишь несколько минут. В результате крушения погибли два человека.

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