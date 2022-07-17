17 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова бывшего главы литовского МИД, который оказался не доволен тем, что Евросоюз отдал России больше денег, чем Украине.

Артур Савин, , 08:00 — REGNUM Заявление бывшего министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса о том, что Европейский союз потратил на покупку российских энергоносителей значительно больше средств, чем его руководство предоставило Киеву в качестве финансовой помощи, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дорого, однако, обходятся санкции против России для Евросоюза. Вот к чему привела необдуманная политика западных стран», — указывает Анатолий М.

Многие пользователи пришли к выводу, что заявление бывшего главы МИД Литвы свидетельствует о том, что санкционная война против Российской Федерацией обернулась для Запада позорным провалом.

«Бедные чинуши на Западе: работали, горбатились, пытались загнать Россию в стойло, а оказалось, что они сами в хлеву оказались», — подметил Артём Г.

«Сами себя же и закопали своими санкциями, а Россию только сильнее сделали. Удивительно, но это то, что мы имеем», — пишет Генриетта П.

Некоторые комментаторы отмечают, что если бы западные политики слушали, что говорит российский президент, то они не оказались бы в такой патовой ситуации, в какой сейчас пребывают.

«Это было предсказуемо. Путин же говорил ещё в 2014 году, что Россия слишком велика, чтобы её можно было изолировать по щелчку пальцев. Всегда найдутся обходные пути в дырявых насквозь западных санкциях», — отметил Александр Г.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что Литве больше всех в Евросоюзе обидно из-за такой ситуации, потому что Вильнюс сделал всё, чтобы испортить отношения с Москвой, в связи с чем теперь несёт самые существенные издержки.

«А что это вдруг Литва так переживает? Просто им самим надо переводить Киеву больше денег, чтобы перебить доходы России. Можно перестать мыться и ездить на машинные, чтобы Украине сэкономленные средства переводить», — советует Антон Л.

«А Литва, видимо, наблюдает за перемещением денег мимо их кармана и очень по этому поводу переживает. Но это ничего. Зато у них все либеротно-революционные отходы в стране. Освободили Россию от своего присутствия, за что им большущее спасибо. Это бесценно», — поделился своим мнением Владимир Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что Киев и не мог получить больше Москвы, просто хотя бы потому, что на Украине нет ничего, что представляло бы интерес для Европы, а вот у России огромный запас сравнительно дешёвых энергоносителей и сельскохозяйственной продукции.

«Вот ведь прибалты, привыкли жить на халяву и просто получать деньги от Европейского союза. Они не разумеют, что России не просто так заплатили, а Украине не за что-то конкретное суммы безумные отправляют. Вся Европа кормится за счёт Российской Федерации, так нет ничего удивительного в том, что денежные потоки в Россию значительно больше тех, что доходят до нацистского Киева», — написал Арсений С.

«Нам Запад заплатил за жизненно важные товары, за сырьё, а Киеву послал просто так, прекрасно осознавая, что это чёрная дыра, которая любую сумму переварит. Так что сравнение неуместное», — считает Владислав К.

Напомним, 16 июля бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс написал в Twitter о том, что Европейский союз потратил на покупку российских энергоносителей значительно больше средств, чем его руководство предоставило Киеву в качестве финансовой помощи.