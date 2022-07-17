Киев, , 01:10 — REGNUM Атаковать Крымский мост при первой технической возможности пригрозил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. Соответствующее заявление представитель киевской власти сделал 16 июля в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

По Крымскому мосту на машине © ИА REGNUM

Арестович уточнил, что Крымский мост может стать объектом для атаки со стороны Украины, как только у киевских властей появится такая техническая возможность. При этом Арестович отметил, что если будут ограничения от западных партнёров, которые, по его мнению, видят картину в целом, то удара по территории России не будет.

Кроме того, Арестович заявил, что Крымский мост проходит по территориальным водам Украины, а значит, это цель, расположенная на украинской территории. По какой причине Арестович сделал такой вывод, он не объяснил.

Стоит отметить, что это не первая угроза атаковать Крымский мост со стороны представителей украинских властей. Ранее ИА REGNUM сообщало, что Следственный комитет России даст правовую оценку словам генерал-майора Вооружённых сил Украины Дмитрия Марченко, который угрожал ударом по Крымскому мосту.

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