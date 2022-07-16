Лондон, 17 июля, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Сильнейшая жара в Великобритании заставила чрезвычайный правительственный комитет Cobra провести уже второе заседание по погоде в стране, 17 июля передает телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Ранее Агентство по здравоохранению (UKHSA) объявило в королевстве четвертый уровень опасности из-за высокой температуры воздуха. Такой режим подразумевает, что тепловое воздействие в стране настолько сильно или продолжительно, что может спровоцировать проблемы в организме, а также летальные исходы среди здоровых людей, которые не относятся к группам риска.

В рамках проведенного заседания было решено ограничить перевозки на некоторых участках железнодорожной сети, что якобы позволит «избежать потенциального ущерба». Также 18 и 19 июля в южной части Великобритании не будет работать часть школ. Синоптики прогнозируют, что термометра воздуха в стране может превысить 40°C, в то время как самая высокая температура, которая была зафиксирована в королевстве, составляла 38,7°C.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в Ирландии объявили желтый уровень опасности из-за аномально теплой погоды. 18 июля должен стать самым жарким днем в стране.