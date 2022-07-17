17 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудил поручение министра обороны России о наращивании действий Вооружённых сил РФ для прекращения массированных ракетных и артиллерийских ударов киевских боевиков по мирным людям.

Елизавета Коробова, , 08:32 — REGNUM Поручение министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу нарастить действия Вооружённых сил РФ для прекращения массированных ракетных и артиллерийских ударов киевских боевиков по гражданской инфраструктуре и жителям республик Донбасса и других регионов вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 17 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Давно пора! Нельзя допускать гибели мирного населения свободных от нацистов территорий!» — указывает Любовь К.

Многие пользователи пришли к выводу, что у российского командования просто уже не было сил наблюдать за тем, как украинские нацисты пытаются стереть мирное население Донбасса с лица Земли.

«Всё верно призывает Шойгу. И именно с этого и надо было начинать. Если мы организовали спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, то и надо его защищать. Понятно, что нацисты усиливают обстрелы мирных городов и сел, чтобы скомпрометировать эту цель спецоперации. Но это же настолько просто было спрогнозировать до того, как, чтобы потом принять самые действенные меры. Жаль, что затянули», — пишет Борис Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что вооружённые силы Украины от боевых столкновений с российской армией практически полностью перешли к обстрелам гражданского населения.

«Пока что Донецк как обстреливали, так и продолжают обстреливать. Поспешили бы уже с этим наращиванием, иначе каждый день люди мирные в Донбассе гибнут!» — пишет Евгений Л.

«Пора бы уже, да. Тем более если учесть, что Киев начал куда массированнее обстреливать Донецк. За ночь, увы, там уже есть погибшие от обстрелов украинской стороной. Причём каждые день и ночь это происходит», — отметил Генрих Б.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что с самого начала спецоперации все силы нашей армии было необходимо бросить на предотвращение обстрелов мирных городов.

«Усилить меры надо было с первой минуты после попадания снарядов по отвоёванным посёлкам и уж тем более по нашей территории. Вместо этого от Киева ждали какого-то благоразумия, жестами доброй воли направо и налево разбрасывались», — написал Александр Х.

Тем не менее ряд граждан констатирует, что наметились большие изменения на фронте, сулящие киевскому неонацистскому режиму лишь одно — поражение.

«Что-то серьёзное изменение наметилось. Даже наша делегация в ООН утверждает, что Россия не забудет западным странам, как они поставляли вооружения Киеву, от которых гибли мирные украинцы и россияне. Значит, припомнят ещё», — считает Dmitriy R.

«А вот теперь-то мы действительно начинаем! Это правильно. Надо организовывать на Украине не по две «дискотеки» на дню, а по пять, по шесть. Чтобы было ярко, громко и креативно. Кстати, в Киеве прекратило работу посольство США. А на днях США обратились к своим гражданам с призывом покинуть Украину. Грядут большие изменения на фронте», — предполагает Сергей Г.

Нашлись и те, кто предполагает, что у нацистов нет никаких шансов, потому что ими руководят откровенные идиоты.

«В то время как наш министр обороны занимается делом, украинский признал, что не шарит в вооружении, что поставляют Киеву Штаты. Жаль, что им всё-таки умеют пользоваться те, кто обстреливает мирных жителей Донбасса», — отметил Лев М.

Напомним, 17 июля пресс-служба Министерства обороны России сообщила о том, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе инспекции группировок войск «Юг» и «Центр» Вооружённых сил (ВС) РФ поручил нарастить их действия для прекращения массированных ракетных и артиллерийских ударов киевских боевиков по гражданской инфраструктуре и жителям республик Донбасса и других регионов.