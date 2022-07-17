Москва, , 00:44 — REGNUM Для того, чтобы сохранить в РФ объемы производства стали нужно финансировать крупные инфраструктурные проекты в транспорте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июля заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Металлургия

«В связи с тем, что резко сократилось внутреннее потребление стали автомобилестроителями и западные страны стали отказываться от поставок российских компаний в перспективе до конца года падение производства стали может составить до 30%, — сказал Сафонов. — В отличие от нефтяной отрасли найти новые рынки сбыта практически невозможно — сейчас в мире имеется резервные мощности до 600 млн т стали и чугуна. Зарубежный рынок пока сужается до Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Мексики, Кувейта, Египта и Турции. Теряются рынки в Нидерландах, Германии, США, Польше и Италии».

По его словам, единственный выход для сохранения объемов производства это финансирование крупных инфраструктурных проектов в транспорте.

«Строительство мостов, железных дорог и конечно же жилой недвижимости может поддержать металлургов, — сказал Сафонов. — Однако надо понимать, что это все равно не снимет глобальной проблемы российских производителей — производительность труда и внедрение новых технологий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что экспортерам российской стали необходимо выдвинуться на новые рынки развивающихся стран.

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