Афины , 17 июля, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Грузовой самолёт украинской авиакомпании потерпел крушение на севере Греции. Об этом 16 июля сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёт

Авиакатастрофа произошла вечером 16 июля в муниципалитете Пангеу возле села Палеохори. По свидетельствам очевидцев катастрофы, самолёт врезался в кукурузное поле, после чего раздались взрывы.

Грузовой авиаборт выполнял рейс из Сербии в Иорданию, пассажиров на борту не было. По предварительной информации, незадолго до катастрофы пилот сообщил диспетчеру об отказе двигателя и получил разрешение на посадку в аэропорту Кавалы. Однако не долетев до Кавалы, самолёт исчез с экранов радаров.

На место происшествия направились сотрудники экстренных служб и медики. Информация о пострадавших уточняется.

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