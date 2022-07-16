Москва, 17 июля, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Газовые хранилища в Италии заполнены больше чем на 65%. Об этом 17 июля заявил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По его словам к октябрю 2022 года уровень заполнения хранилищ в октябре должен достичь 90%. При этом, как отметил министр, если поставки газа из РФ в Италию внезапно прекратятся, то итальянцам придется «экономить энергию».

Чинголани убежден, что при таком развитии событии, итальянская промышленность все равно избежит катастрофы, так как уже подготовлен план Комитета по чрезвычайным ситуациям, который содержит ряд протоколов, направленных на смягчение ущерба.

Также министр предположил, что ко второй половине 2024 года Италия, скорее всего, сможет обходиться без газа из РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Института германской экономики Михаэль Хютер призвал не допустить ситуации, когда некоторые страны не делятся газом с соседними государствами.