17 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова статс-секретаря — заместителя главы Министерства промышленности и торговли РФ о том, что в данный момент рассматривается возможность снижения НДС ради регуляции цен на социально значимые товары.

Светлана Рыбина, , 08:24 — REGNUM Заявление статс-секретаря — заместителя главы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Виктора Евтухова о том, что ведомство оценит целесообразность снижения налога на добавленную стоимость (НДС) на социально значимые товары, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 17 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

«Снижение цен — всегда приятно! Надеюсь, воплотят народные чаяния в жизнь», — пишет Юрий М.

Многие пользователи восприняли такие планы со стороны Министерства промышленности и торговли как заботу о населении России, которое вынуждено нести серьёзные издержки в нынешних непростых условиях.

«Ну вот смотрите: власть делает всё возможное для того, чтобы нам хорошо жилось. А кто-то ещё ворчит», — отметил Модест С.

Некоторые комментаторы уверены, что регуляция цен через манипуляции с налогом на добавленную стоимость является самым разумным и безопасным способом вмешательства в ситуацию на внутреннем рынке.

«Существует множество вариантов того, как можно снизить цену на товары в магазинах. Через снижение НДС — один из вариантов», — поделился своим мнением Максим П.

«Снизить цены через НДС — самый отличный вариант, но надо ещё прижать поставщиков, чтобы цены обоснованные выставляли», — считает Анастасия П.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей уверена, что ничего у руководства страны не получится, потому что ретейлеры не будут снижать цены даже при понижении НДС, а будут складывать дополнительную выручку в свой же карман.

«Всё равно товары не подешевеют. В магазинах какая цена была, такая и останется для покупателей. Сами магазины лишь заработают», — указывает Александра Т.

Ряд пользователей указывает на то, что капиталисты никогда не откажутся от возможности нажиться ещё больше.

«Пчёлы против мёда? Почему товары из Китая в Европе и Америке стоят на тридцать процентов дешевле, чем у нас? Почему при производстве тех или иных товаров в нашей стране цены как были завышены, такими они и остаются, и никто так их и не смог снизить? Наши барыги не нажрутся никогда!» — уверен Иван С.

Нашлись и те, кто призвали руководство страны определиться: оно с народом или же с олигархами.

«Все просто. Если НДС снизить с 20% до 0,1%, тогда товары подешевеют на 20%, но это не в интересах властей. Это давно понятно! Товары, если дешевле, их больше потребляют и, соответственно, больше налога на прибыль платят. К тому же бизнес лучше развивается, когда есть покупательская активность. А у нас затягивают со всех сторон повышением цен, налогами, акцизами, сборами различными! Снижению цен поспособствовал бы доллар за 20 рублей, так как товары у нас в основном зарубежные или из зарубежных комплектующих и делаются на зарубежных станках. Выгоден курс рубля максимально высокий только олигархам и экспортёрам сырья. Получают они за него в долларах, а платят ту же заработную плату рабочим в рублях. При крепком рубле ЗП нужно платить больше этак раза в три-четыре, а это не в их интересах. Зато это в интересах 95% населения Российской Федерации!» — написал Иван Е.

Напомним, 17 июля статс-секретарь — заместитель главы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов заявил журналистам о том, что ведомство оценит целесообразность снижения НДС на социально значимые товары.