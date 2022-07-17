Москва, , 00:25 — REGNUM Укрепление российского рубля позитивно скажется на экономиках стран ЕАЭС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июля заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Флаги ЕАЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Укрепления рубля по отношению к валютам стран ЕАЭС в значительной степени имеет положительное влияние для экономик данных государств, — сказал Сафонов. — Крепкий рубль делает более выгодными закупки товаров на рынках данных стран, что будет способствовать дополнительному стимулу их развития. Статистика Казахстана, Киргизии, Армении свидетельствует о положительных темпах роста ВВП в первом полугодии. А вот рост инфляции в этих государствах идёт в ногу с мировыми тенденциями. Надо понимать, что удержание рынков ЕАЭС для российских компаний означает необходимость воздерживаться от увеличения сбытовых цен. Иначе наши партнёры будут искать других поставщиков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что темпы экономического развития стран ЕАЭС восстановятся по мере стабилизации цепочек поставок и перестройки финансовых потоков.

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