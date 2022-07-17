Москва, , 00:16 — REGNUM Спрогнозированное уменьшение ключевой ставки Банка России на 0,5 процентных пункта будет формальным ответом на экономическое давление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 июля заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«Оно не способно кардинальным образом изменить стоимость кредитных ресурсов, которые по-прежнему остаются за пределами возможности для многих юридических и физических лиц, — сказал Сафонов. — Необходимо принимать во внимание следующий фактор: глобальный рост цен, что требует больший объём займов для реализации проектов или покупки потребительских товаров и соответственно большей кредитной нагрузки на заемщика. Необходимо думать о дальнейшем снижении стоимости денег».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ позволит насытить российскую экономику необходимым количеством дешевых денег.

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