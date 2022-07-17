Алчевск, , 00:12 — REGNUM ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS город Алчевск Луганской Народной Республики. Об этом 16 июля сообщил телеграм-канал представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Обстрел был зафиксирован 16 июля 2022 года, в 21:30 по местному времени. Отмечается, что ВСУ выпустили из комплекса две ракеты.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что 16 июля 2022-го ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS сначала село Скарговка, а позже город Стаханов. Отметим, 15 июля 2022-го вооружённые формирования Украины выпустили из этого комплекса 6 ракет по Стаханову, в результате обстрела пострадали два мирных жителя.

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