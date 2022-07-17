Москва, , 00:03 — REGNUM Снижение ключевой ставки ЦБ РФ позволит насытить российскую экономику необходимым количеством дешевых денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 июля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Время высоких ставок по депозитам закончилось — по данным ЦБ РФ, средняя депозитная ставка в ведущих банках РФ на конец июня составила всего 7,723%, примерно в два раза ниже годовой инфляции. Максимальная ставка по вкладам продолжает снижаться. По итогам первой декады июля она составляла уже 7,65%. Ставки по вкладам зафиксируются на этом уровне до следующего снижения ключевой ставки», — сказал Щербаченко.

Он подчеркнул, что основной целью снижения ключевой ставки является насыщение экономики необходимым объёмом дешевых денег.

«Это будет способствовать развитию производства, стимулирует компании направлять средства на разные масштабные проекты и другие инициативы», — сказал Щербаченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что в России позитивный размер ключевой ставки не выше 5-6%.

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