Донецк, , 23:52 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22:30 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено 12 снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Докучаевску пять снарядов калибра 152 мм.