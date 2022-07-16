Сыктывкар, 16 июля 2022, 23:43 — REGNUM В Свято-Стефановский кафедральный собор Сыктывкара доставлены мощи преподобного Сергия Радонежского. Они будут доступны для православных жителей 17 июля, сообщил глава Коми Владимир Уйба.
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Он пригласил поклониться мощам и верующих, и неверующих, а также назвал чудом то, что мощи чудотворца оказались в Сыктывкаре. Владимир Уйба сопровождал ковчег с мощами до храма.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля мощи Сергия Радонежского привозили в Якутск. Там они находились в Градоякутском Преображенском кафедральном соборе.