Сыктывкар, , 23:43 — REGNUM В Свято-Стефановский кафедральный собор Сыктывкара доставлены мощи преподобного Сергия Радонежского. Они будут доступны для православных жителей 17 июля, сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского Nskmi.ru

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«Мы не были включены в перечень городов и регионов, куда был запланирован привоз мощей. Я обратился к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и попросил включить Сыктывкар в перечень городов. Отцы, которые сопровождают мощи, говорят о сотне чудес после того, как люди прикладывались к ним», — отметил глава республики.

Он пригласил поклониться мощам и верующих, и неверующих, а также назвал чудом то, что мощи чудотворца оказались в Сыктывкаре. Владимир Уйба сопровождал ковчег с мощами до храма.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля мощи Сергия Радонежского привозили в Якутск. Там они находились в Градоякутском Преображенском кафедральном соборе.