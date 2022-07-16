Москва, , 23:36 — REGNUM Мужчина, которого подозревают в совершении стрельбы на западе Москвы, заявил на допросе, что признаёт вину и раскаивается в своём поступке. Видео с признанием 16 июля выложило в Сеть Главное следственное управление СК РФ по городу Москве.

Стрельба Geoffrey Fairchild

Как сообщил 45-летний подозреваемый, у него с пострадавшим произошёл конфликт, в результате которого оппонент стрелка получил ранение. «Да, я знаю, что это некрасиво всё, нехорошо. Да, раскаиваюсь», — сказал задержанный на допросе.

Напомним, как сообщил СК РФ, конфликт между мужчинами произошел утром 16 июля 2022 года на проезжей части около парковой зоны Крылатской улицы Москвы. Подозреваемый избил оппонента, выстрелил в него из травматического оружия, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован.