Санкт-Петербург, , 23:42 — REGNUM Более 40 самолетов и вертолётов морской авиации прошли над центром Санкт-Петербурга в рамках тренировки воздушной части Главного военно-морского парада, сообщили 16 июля в пресс-службе Западного военного округа.

Воздушная часть парада во время Главного военно-морского парада (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

В тренировочном пролете парадной группы участвовали вертолеты Ми-8 АМТШ, Ка-27ПС и Ка-29, самолеты Бе-200, Ил-38, Ту-134, многофункциональные истребители МиГ-29 и Су-27 и другие летательные аппараты.

«Взлеты осуществлялись с нескольких аэродромов Западного военного округа в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской, Нижегородской областей и Республики Карелия», — уточнили в пресс-службе ЗВО.

Следующая репетиция авиационной части парада в Санкт-Петербурге запланирована на 19 июля 2022 года. Напомним, Главный военно-морской парад состоится в День ВМФ, который в этот раз приходится на 31 июля.

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