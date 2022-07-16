Луганск, 16 июля 2022, 23:34 — REGNUM Ракетный удар нанесли 16 июля по городу Алчевск в Луганской Народной Республике украинские военные. Снаряды разрушили профилакторий и троллебусно-автобусное депо, сообщил Луганскинформцентр.
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Информации о пострадавших нет, идёт разбор завалов.
Как сообщало ИА REGNUM, населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) 16 июля обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Было выпущено десять ракет.