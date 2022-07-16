Луганск, 16 июля, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Ракетный удар нанесли 16 июля по городу Алчевск в Луганской Народной Республике украинские военные. Снаряды разрушили профилакторий и троллебусно-автобусное депо, сообщил Луганскинформцентр.

Никита Третьяков ИА REGNUM След от снаряда

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«Предварительно, в результате ракетного удара разрушено депо, где находятся наши троллейбусный и автобусный парки. Также наполовину разрушено здание профилактория. Инцидент произошел в 21:04», — рассказал мэр города Альберт Апшев.

Информации о пострадавших нет, идёт разбор завалов.

Как сообщало ИА REGNUM, населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) 16 июля обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Было выпущено десять ракет.