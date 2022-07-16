Донецк, , 23:30 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:55 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Докучаевск из «Градов».