Будапешт, , 23:25 — REGNUM В северной части Венгрии местные жители заметили кенгуру. Охотничья ассоциация ведёт поиски владельцев животного, сообщил 16 июля портал hirado. hu.

Кенгуру

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Кенгуру переходил дорогу, когда был замечен. Животное вело себя спокойно.

«Местная охотничья ассоциация и власти уже ищут потерявшееся животное, о котором пока неизвестно, откуда оно сбежало и кому может принадлежать. В Венгрии частное лицо может содержать кенгуру Беннетт», — отметило издание.

Сообщение сопровождается видеозаписью с кенгуру. Несколькими днями ранее кенгуру также был замечен в Будапеште, его хозяина уже нашли. На поимку животного ушло пять часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля а зоопарке Нальчика впервые появилось потомство у кенгуру. Пара этих животных, принадлежащих к виду «кенгуру Беннета», стала родителями.