Париж, 16 июля, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Промышленники Франции и представители бизнеса опасаются, что из-за высоких цен на электроэнергию и газ могут быть остановлены производства. Об этом 16 июля сообщила газета Le Monde.

ИА REGNUM Электроэнергия

Журналисты побеседовали с представителями различных отраслей, один из них винит себя в том, что не послушал советника, предлагавшего заключить контракт на 2022 год, по которому стоимость 1 МВт электроэнергии обходилась бы в €80. Он сообщил на условиях анонимности, что спотовые цены сейчас выше в 19 раз и при таких обстоятельствах его предприятие будет просто «терять деньги». Журналисты не уточняют, о какой именно организации идёт речь, но сообщают, что производство требует больших энергозатрат (продукция нагревается до высоких температур).

Отмечается, что с серьёзными проблемами также сталкивается и бизнес, не столь зависимый от цен на электроэнергию и газ, в том числе транспортные компании. Эксперт консалтинговой фирмы Enoptea, специализирующейся на консультациях по поводу снижения затрат на электроэнергию, сообщил, что в 2023 году и без того высокие цены вырастут вдвое. Он отметил, что клиенты Enoptea подумывают о замене машин и производственного оборудования ради сокращения потребления энергии, хотя ещё год назад такие мысли у них не возникали.

Ранее энергетическая компания Electricitе de France (EDF) заявила, что с «очень большой вероятностью» Франция переживёт зиму 2022–2023 годов без проблем с электричеством. При этом позже министр транспорта Франции Клеман Бон сообщил, что намерен попросить основных железнодорожных и воздушных операторов уменьшить потребление энергии на станциях или в офисах.