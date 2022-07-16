16 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили попытки киевского режима угрожать судебными исками в сторону западных банков за сотрудничество с Российской Федерацией.

Тимур Кондратьев, , 23:21 — REGNUM Информация о том, что украинское правительство призвало американские и европейские банки разорвать связи с компаниями, торгующими российской нефтью, и даже пригрозило им исками в Международный уголовный суд, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Орёл Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украина пригрозила… западным банкам. Звучит, как анекдот», — пишет Алексей К.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие угрозы звучат совершенно нелепым образом, ведь Киев смертельно зависим от западной помощи и сам собой, по сути, ничего не представляет.

«Украина же настолько значимая страна, чтобы угрожать кому-то! Ха-ха! Они ведь даже взамен ничего дать не могут, потому что у них ничего нет!» — указывает Модест С.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинская повестка постепенно сходит на нет в западных странах, поэтому претензии Киева будут банально проигнорированы.

«Кому они там опять угрожать пытаются? Они же ничего не могут! Украина вообще никакого влияния на мировой арене не имеет, хотя ведь когда-то даже тренды задавала. Теперь вокруг неё создана искусственная истерия, которая действует лишь на особо впечатлительных европейцев. На самом же деле всем глубоко плевать как на Украину, так и на её требования», — поделился своим мнением Дмитрий К.

Часть людей полагает, что украинские власти слишком высокого мнения о себе, отчего и делают такие опрометчивые заявления.

«Как страшно жить! Укры весь мир сейчас построят в колонну по одному. И руки за спину. Наркоман в кресле президента путает реальность со своей бурной фантазией», — считает Надежда К.

Командующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Киевский режим куда только не залез со своими правилами, только вот этих наивных дурачков и слушать-то никто не станет. Лишь делают все вид вокруг, что крайне озабочены украинской ситуацией», — отметил Алмаз А.

Ряд пользователей указывает на то, что украинское руководство своими угрозами лишь создаст для себя дополнительные проблемы.

«Похоже, что Зеленский начал кусать руку, которая его кормит. Либо же всё срежиссировано для какой-то определённой цели», — гадает Денис Ю.

«C такими самовлюбленными дегенератами во власти Украины я абсолютно не сомневаюсь, что созданный по недоразумению Галушкин Каганат отживает своё оставшееся время», — пишет Сергей Г.

«Украина явно слишком многого хочет. А прикол в том, что они такими действиями вообще всё могут перекрыть себе, все их союзники в конечном итоге просто захлопнут дверь прямо перед носом Зеленского и даже до свидания не скажут», — написала Эльвира Ф.

Нашлись и те, кто считают, что киевский режим пытается найти хоть какое-то оправдание за ту ситуацию, в которую попала Украина, переводя стрелки на кого угодно, лишь бы увести народный гнев от себя.

«По-моему, со стороны Киева это попытка оправдать себя, своё окружение. Если что, мы сделали всё, что смогли, а подвела Европа», — предполагает Сергей С.

Напомним, 17 июля газета Financial Times опубликовала материал, согласно которому украинское правительство призвало американские и европейские банки разорвать связи с компаниями, торгующими российской нефтью, и даже пригрозило им исками в Международный уголовный суд.