Донецк, 16 июля, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Петровский и Кировский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22:20 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский, Кировский районы): выпущено семь снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Ясиноватую из БМ-21 «Град».