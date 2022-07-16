Анкара, , 23:03 — REGNUM Телефонные переговоры на тему поставок зерна с территории Украины состоялись 16 июля между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и французским лидером Эммануэлем Макроном. Глава Турции ожидает смягчение вопроса продовольственной безопасности в связи с экспортом украинского зерна, сообщило РИА Новости.

Вывоз зерна с Украины Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Президент Эрдоган провёл переговоры с президентом Франции Макроном по телефону. В ходе встречи оценивались решения, принятые на встрече «четвёрки» в Стамбуле относительно украинского зерна. Принято решение управлять процессом экспорта из координационного центр», — отметили в канцелярии президента Турции.

При быстрой реализации такого плана менее острой станет тема мировой продовольственной безопасности, считает Реджеп Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в столице Турции состоялись четырехсторонние консультации с участием военных делегаций России, Турции и Украины, а также делегации ООН на тему разблокирования украинских портов для вывоза из них сельскохозяйственной продукции.