Президенты Франции и Турции обсудили координацию экспорта зерна с Украины
Анкара, 16 июля, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Телефонные переговоры на тему поставок зерна с территории Украины состоялись 16 июля между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и французским лидером Эммануэлем Макроном. Глава Турции ожидает смягчение вопроса продовольственной безопасности в связи с экспортом украинского зерна, сообщило РИА Новости.
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При быстрой реализации такого плана менее острой станет тема мировой продовольственной безопасности, считает Реджеп Эрдоган.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в столице Турции состоялись четырехсторонние консультации с участием военных делегаций России, Турции и Украины, а также делегации ООН на тему разблокирования украинских портов для вывоза из них сельскохозяйственной продукции.