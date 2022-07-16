Псков, , 23:03 — REGNUM В Псковской области состоялись похороны еще двоих военнослужащих, погибшими в борьбе с нацистами на Украине. Об этом сообщил 16 июля глава региона Михаил Ведерников.

Гвардии старший прапорщик Леонид Ардашев t. me/MV_007_Pskov

При исполнении воинского долга в ходе спецоперации Вооруженных сил России на Украине погибли гвардии старший прапорщик Леонид Ардашев и гвардии сержант Владимир Борисов.

Гвардии сержант Владимир Борисов t. me/MV_007_Pskov

«Скорбим о наших павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Всю необходимую помощь семьям окажем», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Общее количество жителей Псковской области, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации, достигло 70 человек, по данным властей региона.

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