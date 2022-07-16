Псков, 16 июля, 2022, 23:03 — ИА Регнум. В Псковской области состоялись похороны еще двоих военнослужащих, погибшими в борьбе с нацистами на Украине. Об этом сообщил 16 июля глава региона Михаил Ведерников.

t. me/MV_007_Pskov Гвардии старший прапорщик Леонид Ардашев

При исполнении воинского долга в ходе спецоперации Вооруженных сил России на Украине погибли гвардии старший прапорщик Леонид Ардашев и гвардии сержант Владимир Борисов.

t. me/MV_007_Pskov Гвардии сержант Владимир Борисов

«Скорбим о наших павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Всю необходимую помощь семьям окажем», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Общее количество жителей Псковской области, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации, достигло 70 человек, по данным властей региона.