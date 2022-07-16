Москва, , 22:50 — REGNUM Россия за прошедшие сутки эвакуировала из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также из опасных районов Украины более 28 тыс. человек. Об этом 16 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 28 424 человека», — сказал он.

Мизинцев добавил, что всего с начала спецоперации в Россию были эвакуированы уже 2 612 747 человек, из которых 412 553 — дети.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ходе совещания по «зерновому вопросу» в Стамбуле, которое состоялось 13 июля, предложения РФ были в основном поддержаны его участниками.