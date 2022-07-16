Москва, 16 июля, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Россия за прошедшие сутки эвакуировала из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также из опасных районов Украины более 28 тыс. человек. Об этом 16 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 28 424 человека», — сказал он.

Мизинцев добавил, что всего с начала спецоперации в Россию были эвакуированы уже 2 612 747 человек, из которых 412 553 — дети.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ходе совещания по «зерновому вопросу» в Стамбуле, которое состоялось 13 июля, предложения РФ были в основном поддержаны его участниками.