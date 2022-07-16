16 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова американского президента о том, что наследный принц Саудовской Аравии ответственен за убийства журналиста в 2018 году.

Артур Савин, , 22:56 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена на пресс-конференции в Джидде после переговоров с руководством Саудовской Аравии о том, что он считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году в Турции, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дипломат от Бога», — пишет Виктор Б.

Многие пользователи оказались в недоумении от совершённого американским президентом поступка. Граждане считают, что подобные обвинения никак не вяжутся с целью поездки Байдена в Саудовскую Аравию.

«Байден такой: «Дай нам нефть. Много, но дёшево. Нам надо». А принц саудовский такой: «Не дам». В результате Байден: «Ты плохой, плохой! Я же и раньше так про тебя говорил!» — раскрыла детали переговоров Лана А

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Приехал договариваться насчёт нефти. По старой памяти нахамил. Уехал. И только потом, видимо, вспомнил, зачем приезжал. Дипломат от бога!» — пишет Эльвира Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что после сказанного устами президента США ни о каких тёплых взаимоотношениях между Америкой и Саудовской Аравией более идти речь не может.

«Ой дурак! Бежал договариваться с принцем о нефти, выгодной для Америки, а по итогу может теперь об этом и не мечтать. Между Саудовской Аравией и США теперь огромная пропасть. А ведь ещё совсем недавно были заклятыми партнёрами», — вспоминает Святослав В.

«Мда уж. Кто-то ещё что-то скажет про то, что якобы у Российской Федерации плохая дипломатия? Байден договорился так договорился. Уж точно может не мечтать развалить Россию по сценарию, который США применили во время Холодной войны против СССР», — указывает Эмиль В.

Часть людей полагает, что после таких обвинений не будет ни для кого удивительным, что власти Саудовской Аравии предпочтут налаживать отношения с Россией и её союзниками.

«Особенно классно будет, когда саудиты войдут в БРИКС. Пусть Байден потом не удивляется, это, по сути, его рук дело», — поделился своим мнением Александр У.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные выпады в сторону лидеров чужих государств у Байдена могут возникать из-за проблем со здоровьем.

«Ну раз с воздухом даже здоровается, тут хочешь — не хочешь, а великим дипломатом станешь!» — издевается Игорь М.

«Байден вообще не понимает, что говорит. Такое ощущение, что деменция взяла над ним верх и он постепенно сдаёт», — отмечает Лилия М.

«Дед на батарейках. Прокатился уже везде, и всюду был послан», — считает Дмитрий Б.

Нашлись и те, кто отмечают, что любой диктатор — мальчишка в сравнении с тем, что творят американские руководители.

«Мне вот интересно: а за свои преступления когда Америка отвечать начнёт? А то только в другие страны и может, что свой нос совать, но как про неё речь заходит, тут же голову в песок», — подметила Ирина Б.

Напомним, 16 июля президент США Джозеф Байден заявил на пресс-конференции в Джидде после переговоров с руководством Саудовской Аравии, которую транслировал телеканал CBS, о том, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году в Турции.