Манчестер, Великобритания, , 22:43 — REGNUM 25-летний опорный полузащитник сборной Шотландии и воспитанник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей выразил уверенность, что «красные дьяволы» при Эрике Тен Хаге будут бороться за трофеи.

«Команда настроена реабилитироваться за прошлый сезон, 100 процентов. Конечно, сложно рассуждать о прошлом сезоне. Это как задеть больной нерв, когда мы снова разговариваем об этом в коллективе. Это не было приятно, и теперь мы должны быть мотивированы все вернуть в норму. Мы должны бороться за трофеи при новом тренере, потому что я знаю, что наша команда более чем способна на это», — цитирует Мактоминея издание The Independent.

В прошедшем сезоне Скотт Мактоминей принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также хавбек получил девять желтых карточек.