Манчестер, Великобритания, 16 июля, 2022, 22:43 — ИА Регнум. 25-летний опорный полузащитник сборной Шотландии и воспитанник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей выразил уверенность, что «красные дьяволы» при Эрике Тен Хаге будут бороться за трофеи.

«Манчестер Юнайтед»

«Команда настроена реабилитироваться за прошлый сезон, 100 процентов. Конечно, сложно рассуждать о прошлом сезоне. Это как задеть больной нерв, когда мы снова разговариваем об этом в коллективе. Это не было приятно, и теперь мы должны быть мотивированы все вернуть в норму. Мы должны бороться за трофеи при новом тренере, потому что я знаю, что наша команда более чем способна на это», — цитирует Мактоминея издание The Independent.

В прошедшем сезоне Скотт Мактоминей принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также хавбек получил девять желтых карточек.