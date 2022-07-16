Лондон, 16 июля 2022, 22:43 — REGNUM Лондонский «Арсенал» договорился с «Манчестер Сити» о трансфере 25-летнего флангового защитника сборной Украины Александра Зинченко. Об этом 16 июля сообщил инсайдер Фрэдди Пэкстон.
По информации источника, сумма трансфера составит 35 миллионов фунтов, что на сегодня равно 41 миллиону евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Зинченко в 25 миллионов евро.
При этом отмечается, что «канониры» пока не согласовали с футболистом условия личного контракта.
В прошедшем сезоне Александр Зинченко принял участие в пятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел 1042 минуты.