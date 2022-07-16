Лондон, 16 июля, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» договорился с «Манчестер Сити» о трансфере 25-летнего флангового защитника сборной Украины Александра Зинченко. Об этом 16 июля сообщил инсайдер Фрэдди Пэкстон.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Александр Зинченко

По информации источника, сумма трансфера составит 35 миллионов фунтов, что на сегодня равно 41 миллиону евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Зинченко в 25 миллионов евро.

При этом отмечается, что «канониры» пока не согласовали с футболистом условия личного контракта.

В прошедшем сезоне Александр Зинченко принял участие в пятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел 1042 минуты.