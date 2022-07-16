В жилых домах Харькова украинские боевики установили пулемёты
Харьков, Украина, 16 июля, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Переносные зенитные ракетные комплексы и крупнокалиберные пулемёты установлены в многоквартирных домах города Харьков на Украине. В многоэтажках также складируют боеприпасы, сообщил на брифинге 16 июля руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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Украинские военные пресекают любые попытки местных жителей покинуть эти дома, также отметил Михаил Мизинцев. По его словам, выходить из квартир людям запретили.
Как сообщало ИА REGNUM, в подвале учреждения образования Соледара в Донецкой Народной Республике украинские боевики разместили боеприпасы. Школу используют как опорный пункт и место для размещения военной техники. Приют в городе Славянск переоборудован под казармы, в подвале учреждения удерживают детей и воспитателей.