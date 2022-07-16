Донецк, , 22:32 — REGNUM В подвале учреждения образования Соледара в Донецкой Народной Республике украинские боевики разместили боеприпасы. Школу используют как опорный пункт и место для размещения военной техники, сообщил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В Соледаре Донецкой Народной Республики в школе №14 (ул. Краснофлотская) оборудован опорный пункт ВСУ, в подвале размещен склад боеприпасов, а на прилегающей территории — тяжелое вооружение», — отметил Михаил Мизинцев.

Ещё один опорный пункт развёрнут в приюте города Славянск в ДНР. Социальное учреждение используют под казармы. Воспитатели и дети находятся в подвале и фактически являются живым щитом, сказал Михаил Мизинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории школы № 100 в Одессе (Украина) размещена тяжёлая техника. Там также установлены артиллерия и реактивные системы залпового огня.