Москва, , 22:29 — REGNUM Более 63 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Донбассе. Об этом 16 июля заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев на брифинге.

Саперы за работой Mil.ru

«Отряды разминирования Вооруженных сил РФ и МЧС РФ продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов», — сказал он.

По его словам, российские саперы, которые обнаружили и обезвредили 63 474 взрывоопасных предмета, всего проверили 4 040,89 га, 39 зданий, четыре моста и 9,64 км дорог.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что российским высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» 14 июля был уничтожен дом офицеров в Виннице.