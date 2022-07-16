Неаполь, Италия, , 22:27 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, 22-летний норвежский центральный защитник «Брайтона» Лео Эстигор сегодня, 16 июля, успешно прошел медицинское обследование перед подписание контракта с «Наполи».

«Наполи» (сс) RonnyK

По информации источника, неаполитанский клуб объявит о переходе футболиста в ближайшее время. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Эстигора в 5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лео Эстигор, выступая за «Дженоа» на правах аренды, принял участие в пятнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую и одну красную карточки. В составе сборной Норвегии футболист сыграл в четырех матчах Лиги наций УЕФА 2022/23.