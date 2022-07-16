Амстердам, 16 июля 2022, 22:23 — REGNUM Амстердамский «Аякс» завершил сделку по трансферу 22-летнего флангового защитника «Глазго Рейнджерс» и сборной Нигерии Калвина Басси. Об этом 16 июля сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Футболисты «Аякса»
Футболисты «Аякса»
Ajax.nl

По информации источника, сумма сделки составила 22 миллиона евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нигерийского футболиста в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Калвин Басси принял участие в 46-ти матчах за шотландский клуб во всех турнирах (Премьершип, Кубок Шотландии, Лига Европы УЕФА), в которых отметился четырьмя результативными передачами и получил семь желтых карточек.