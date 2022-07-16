Амстердам, , 22:23 — REGNUM Амстердамский «Аякс» завершил сделку по трансферу 22-летнего флангового защитника «Глазго Рейнджерс» и сборной Нигерии Калвина Басси. Об этом 16 июля сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Футболисты «Аякса» Ajax.nl

По информации источника, сумма сделки составила 22 миллиона евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нигерийского футболиста в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Калвин Басси принял участие в 46-ти матчах за шотландский клуб во всех турнирах (Премьершип, Кубок Шотландии, Лига Европы УЕФА), в которых отметился четырьмя результативными передачами и получил семь желтых карточек.