Киев, , 22:19 — REGNUM На территории школы № 100 в Одессе (Украина) размещена тяжёлая техника. Об этом сообщил 16 июля на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Американская РСЗО HIMARS Sgt. Jacob Harrer

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«В Одессе на территории школы № 100 (ул. Верненская) подразделения ВСУ разместили бронетехнику, тяжелую артиллерию и РСЗО по периметру учебного заведения выставили блокпосты», — отметил он.

По словам Михаила Мизинцева, подходы к учреждению образования заминированы, но мирные жители об это не уведомлены. Об опасности людям не сообщили умышленно, считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Мизинцев заявлял о том, что украинские вооруженные формирования продолжают использовать жилые дома, школы и детские сады в военных целях. В пример он приводил города Краматорск, Николаев и Торецк.